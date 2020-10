Il Napoli comunica: “Anche il tampone di Lobotka è negativo”

Ancora buone notizie in ottica tamponi. Il Napoli già ieri aveva comunicato l’esito negativo per tutti i test effettuati nella giornata di martedì. Restava da processare solo l’ultimo, quello di Stanislav Lobotka.

Il risultato è arrivato: è negativo, come comunicato dal Napoli. Negativo come Rrahmani, malgrado la fuga di notizie su una presunta positività. Positive sono solo le notizie che arrivano dalle ultime due tornate di tamponi. Restano invece ancora contagiati Elmas e Zielinski, in isolamento.

Il Napoli invece è “in bolla”, unico club di Serie A, visto che la Juve ha già sciolto l’isolamento collettivo e l’Inter con due positivi manda i calciatori a casa.

