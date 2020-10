Higuain si riscatta in America: punizione da urlo ed esultanza liberatoria

Arriva il primo goal di Gonzalo Higuain in MLS. Negli Stati Uniti l’esordio non era stato memorabile, con una sconfitta per 3-0 e un rigore fallito, che gli era costato lo sfottò degli avversari. Nella sfida di cartello contro il Red Bull New York, Gonzalo ha sfoggiato gli artigli.

All’ottantesimo si è messo in proprio, segnando un calcio di punizione di pregevolissima fattura, con una bordata sul secondo palo che non ha dato scampo al portiere avversario. Esultanza liberatoria per l’ex Napoli e Juventus.

This. This is pure class. 😍 pic.twitter.com/ZMsZES9c9Y — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020