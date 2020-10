Genoa, Faggiano: “A Verona in campo con la Primavera! Non ce l’ho con il Napoli, ma il calcio deve essere uguale per tutti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Daniele Faggiano, DS Genoa:

“Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5, dopo i primi positivi, i tamponi è stato fatto di nuovo ai primi positivi e e gli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. Quindi il numero di 17 risulta “viziato”. I 10 positivi sono quelli che hanno fatto il secondo tampone, abbiamo 17 giocatori inutilizzabile. Schone fa parte del gruppo squadra ed ha diritto ad allenarsi.

Partita contro il Verona? Io a Napoli sono andato a giocare. La regola Fifa e Uefa non dice che gli altri si devono allenare, ma a noi la Asl ci ha bloccato e non ci ha fatto allenare. Per prendere una decisione che noi non siamo a Torino andati a giocare abbiamo aspettato giovedì. Il Napoli ha atteso mezz’ora: non ce l’ho con il Napoli, hanno subito una decisione, ma il calcio deve essere uguale per tutti. Se mi dicono sì, sono fesso io ad andare a giocare.

GENOA, IN CAMPO LA PRIMAVERA

A Napoli non ci avevano garantito di darci i risultati alle 11 della domenica ed abbiamo fatto i tamponi all’una di notte. Andremo a Verona con la Primavera: stanno passando i giorni e non si è deciso nulla. E ci volevano far giocare a metà settimana col Torino per recuperare, è incredibile. Adesso ci sono le liste: è ridicolo in un momento del genere con il Covid avere le liste. Alcuni giocatori non sono andati via per il Covid. Non siamo salvaguardati né come salute né come partite. Chiudeteci per 4-5 mesi in bolla: faremo tutti in sacrificio. Ma ci sarebbe stata la rivolta di tutti se lo avessimo detto prima. Le Nazionali? Anche io ho dei problemi con giocatori andati in nazionale”.