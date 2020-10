Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano dalle opinioni sempre infuocate, ha scritto un tweet d’accusa verso Buffon, reo di essersi mostrato spesso in pubblico senza mascherina e di aver ieri violato l’isolamento.

“E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina, come già fatto in Juventus-Samp chiedendo a Ferrero di toglierla, che la indossa solo per i selfie con Jlaria e che ieri ha violato l’isolamento andandosene a casa”.

