L’ASL di Torino segnalerà alla Procura i giocatori della Juve che violano l’isolamento: cinque bianconeri nel mirino

Il Covid continua a fare danni all’interno del calcio italiano. Come riportato da Il Corriere della Sera, l’ASL di Torino segnalerà alla procura tutti i giocatori della Juventus che violeranno l’isolamento. Infatti, in seguito alla positività di due membri dello staff, i bianconeri sono stati sottoposti all’isolamento. Alcuni, però, non l’avrebbero rispettato per raggiungere le rispettive nazionali.

I giocatori in questione sono Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. L’ASL denuncerà alla Procura quelli che hanno trasgredito le regole. Anche Gigi Buffon e Merih Demiral hanno abbandonato il J Hotel ma per continuare l’isolamento in casa. Per loro, però, non ci saranno ripercussioni. Adrien Rabiot, invece, potrà andare in Francia solo dopo l’esito del doppio tampone.