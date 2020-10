De Laurentiis scrive a Spadafora e Speranza: citato il caso di Palermo-Potenza

L’edizione online della Gazzetta dello Sport svela come Aurelio De Laurentiis abbia scritto una lettera ai ministri Speranza e Spadafora, rispettivamente ministro della salute e ministro dello sport. Si legge:

Nel frattempo, De Laurentiis ha scritto una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora , allegando tutti i documenti chiave, in particolare i pronunciamenti delle Asl, delle ragioni del Napoli. Citando anche il caso del rinvio di Palermo-Potenza in serie C per il divieto di spostamento della squadra lucana disposto dall’autorità sanitaria territorialmente competente. Nella lettera si scrive fra l’altro che “il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti”. Dunque si “confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto”