Calciomercato Napoli – A poche ore dalla fine del calciomercato, il Napoli deve ancora cedere alcuni esuberi e ufficializzare un acquisto. Seguiamo gli aggiornamenti della giornata.

ULTIMO GIORNO DI MERCATO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

15.46 – Il Chievo ha ufficializzato l’acquisto di Ciciretti dal Napoli.

15.14 – Il Napoli sta cedendo Luperto al Crotone. Milik ha detto no alla Fiorentina e a quanto pare resterà in azzurro fino a gennaio o fino a fine contratto. APPROFONDISCI QUI

11.28 – Infatti, ieri a Roma, è arrivato Tiémoué Bakayoko. Il francese arriva dal Chelsea in prestito secco e gli azzurri gli corrisponderanno, secondo Tuttosport, 2 dei 3,5 milioni di euro che percepisce di stipendio. A breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto.

Calciomercato Napoli, dopo Callejon anche Milik verso la Fiorentina

Josè Callejon, molto vicino al ritorno in Spagna, è pronto a restare in Serie A. Corteggiato a lungo da diversi club, il nativo di Motril ha trovato l’accordo con la Fiorentina. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport. Il classe ’87 firmerà un biennale con i viola, con opzione per il terzo.

In Toscana potrebbe finire anche Arek Milik. Separato in casa già da diverso tempo, il polacco ha rifiutato diverse proposte e ha visto sfumare anche degli accordi, come quelli con Juventus e Roma. Secondo Repubblica, i due club hanno trovato l’accordo sulla base di 20 milioni di euro: ora tocca all’attaccante.

Luperto al Crotone, Ounas tra Cagliari e Verona

Il difensore Sebastiano Luperto andrà al Crotone come riferisce Sportitalia e Ounas è vicino all’Hellas Verona, il quale, ha superato il Cagliari nella corsa all’algerino. Lo riporta Tmw.

Infine, secondo il giornalista Nicolò Schira, il trequartista Amato Ciciretti è vicino al Chievo e il Napoli ha ceduto, in prestito secco al Perugia, il giovane Raffaele D’Angelo.