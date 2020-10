UFFICIALE: Colpo per la Primavera, arriva il difensore Facchini

Colpo per il settore giovanile. Il Napoli ha comunicato di aver acquistato dalla Fiorenzuola il difensore classe 2002 Filippo Facchini. Centrale, ha già esordito in Serie D.

Il classe 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorenzuola e farà parte della primavera del Napoli di questa stagione. La squadra di Cascione ha effettivamente bisogno di nuova linfa in difesa dopo la sconfitta all’esordio con il Lecce per 4-1.