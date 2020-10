Juventus, Dott. Stefanini: “Abbiamo creato un bolla per restare al sicuro. Napoli? Ho pensato ad applicare il protocollo ai nostri”

Luca Stefanini, medico sociale della Juventus, è intervenuto a Sky e ha parlato del protocollo che la società bianconera ha applicato in questi ultimi giorni dopo alcuni casi di positività nel club, alla vigilia della gara contro il Napoli:

“Quello che sappiamo è contenuto nelle indicazioni della federazione. Chiaramente, ieri abbiamo richiamato i calciatori, lo staff e abbiamo creato questa bolla per restare al sicuro. I tamponi oggi hanno dato esito negativo, di conseguenza siamo in grado di disputare la partita. Napoli? Non so cosa sia successo a loro, io ho pensato ad applicare il protocollo ai nostri”.