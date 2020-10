Arrivata una nota ufficiale dalla Lega Calcio di Serie A in merito al match tra Juventus e Napoli:

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”.

Dunque la gara resta da disputare, così come da programma.