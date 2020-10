Importantissima notizia relativa al calciomercato del Napoli. È fatta per l’arrivo di Bakayoko, il centrocampista ex Milan arriverà dal Chelsea già nella giornata di domani.

Come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sono previste per domani le visite mediche per il francese di origini ivoriane, che arriverà a Napoli in prestito secco con il Chelsea che pagherà parte ingaggio.