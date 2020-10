Fiorentina, il d.s. Pradè: “Possibile acquisto di Milik? Una cavolata!”

Uno dei calciatori in uscita in questa sessione di calciomercato è Arek Milik. L’attaccante non ha rinnovato con il Napoli ed è in uscita. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per l’attaccante polacco.

Per fare chiarezza sulla trattativa, la redazione di Sportitalia ha contattato il d.s. viola Daniele Pradè: “Milik possibile acquisto della Fiorentina? Una cavolata!“. Insomma, chiusura netta.