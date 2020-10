SKY – Vecino-Napoli, niente da fare per ora: discorsi rinviati a gennaio

Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha dato una notizia dell’ultim’ora su Vecino al Napoli. L’affare non sembra destinato a concludersi in modo positivo. Sostiene l’esperto:

Entro lunedì non si farà, è ancora infortunato, le parti hanno rinviato ogni ragionamento a gennaio.

Un’altra considerazione è che da quando finisce il mercato a quando inizia sono 3 mesi. Intanto cerchi di fare con quello che hai e a gennaio vedi. Il Napoli potrebbe restare così e intervenire a gennaio.