BASIC NAPOLI – Ultime notizie di calciomercato in entrata per il Napoli, si lavora per portare un centrocampista di interdizione a mister Gattuso. L’ultimo nome è quello di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux.

Il Napoli guarda in Francia: offerta per Basic del Bordeaux

Dalla Francia spunta la notizia di un’offerta del Napoli al Bordeaux per l’acquisto di Toma Basic. Il centrocampista croato, classe ’96, è uno dei nomi più seguiti della squadra francese e lo stesso allenatore Jean-Louis Gasset ha annunciato che sia possibile una partenza del centrocampista negli ultimi giorni di mercato.

Il Napoli pensa di strappare al Bordeaux un prestito con diritto di riscatto, al momento l’offerta è stata rifiutata dal club francese.