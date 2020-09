SKY – Proposta dalla Bundesliga: su Younes ritorna il Fortuna Dusseldorf

Amin Younes è uno degli esuberi in casa Napoli. Il giocatore non ha mai convinto del tutto venendo impiegato anche poco.

Secondo quanto dichiarato dalla trasmissione “Calciomercato- L’originale“, in onda su Sky, una squadra è sulle sue tracce. Si tratta del Fortuna Dusseldorf, squadra della città in cui è nato, che vorrebbe il giocatore. In passato i tedeschi già avevano mostrato interesse per l’ex Ajax ma la trattativa è saltata per lo stipendio elevato che l’azzurro percepiva.