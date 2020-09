POSITIVI GENOA – Il Genoa ha reso pubblici, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il numero aggiornato e i nomi di tutti i calciatori risultati positivi al Coronavirus. Due giorni fa infatti la notizia che ha fatto tremare il mondo del calcio: undici calciatori del Genoa e tre elementi dello staff sono positivi al Coronavirus.

Prima la trasferta di Napoli, a cui non hanno preso parte Perin e Schone già positivi nei giorni precedenti la partita. Due giorni dopo, un vero e proprio focolaio nel Grifone. Ai numeri già comunicati, si è aggiunto anche Valon Behrami, l’ex azzurro. Nella lista mancano Biraschi e Masiello, protagonisti di due faccia a faccia con Koulibaly e Osimhen ma risultati negativi.

POSITIVI GENOA, CHI SONO I POSITIVI AL CORONAVIRUS NEL GENOA

Ci sono però elementi titolari in Napoli-Genoa: Marchetti era tra i pali, Pellegrini a sinistra, Pjaca in attacco e Zappacosta sull’out destro. Oltre a Lerager, che ha anche divorato un goal già fatto. Subentrati invece Melegoni e Radovanovic. Completa l’elenco Cassata. Nello staff, invece, sono risultati positivi Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto e Matteo Perasso.

Di seguito il comunicato ufficiale della società del capoluogo ligure: “Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

JUVENTUS NAPOLI RINVIATA, GENOA TORINO RINVIATA

E ora? Sarà rinviata Juventus-Napoli? Verosimilmente no. Il regolamento dice che se una squadra ha 13 giocatori arruolabili (si può attingere anche dalla Primavera) si può giocare. Si tratta però di un regolamento ante-Covid e dunque la situazione è in divenire.

Il Genoa farà richiesta per rinviare la gara con il Torino? La spiegazione è arrivata dal ds Faggiano. I liguri non possono attualmente allenarsi e dunque è difficile vederli in campo contro il Toro. Il primo giro di tamponi per il Napoli intanto non ha evidenziato alcuna positività, ma gli azzurri sono attesi da altri due tamponi. Per ora, il campionato di Serie A non è a rischio rinvio.