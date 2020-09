Michele Criscitiello, attraverso un post su Twitter, ha fatto sapere che non si rischia il rinvio del campionato. Sono quindi confermate le partite Genoa-Torino di sabato e Juve-Napoli di domenica sera.



“Alle 15 è in programma il consiglio straordinario di Lega. Può scendere in campo chi ha 13 giocatori disponibili (normativa Uefa), si può attingere anche dalla Primavera”.

