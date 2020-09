LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: in attesa

LAZIO: in attesa

Napoli Lazio Coppa Italia Primavera: come ci arrivano le due squadre

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Il match avrà inizio alle ore 15 e si disputerà allo stadio “Piccolo” di Cercola.

La quadra di mister Cascione arriva a questo appuntamento dopo la brillante vittoria nello scorso turno contro l’Ascoli, battuto per 4-0. Di fonte ci sarà la Lazio di mister Menichini, ancora un avversario che milita nel campionato Primavera 1. Nelle prime due giornate di campionato i biancocelesti hanno ottenuto una vittoria contro il Torino (2-3 in trasferta, ndr) e un pareggio contro la Sampdoria (1-1 ancora in trasferta, ndr). Da tenere d’occhio in particolare è Raul Moro, gioiello prelevato dal Barcellona per circa 8 milioni di euro e già autore di 5 reti in questo inizio di stagione tra campionato e coppa.

Il Napoli, invece, comincerà il proprio percorso in campionato sabato a Lecce.

I convocati del Napoli Primavera

Di seguito i calciatori del Napoli convocati per il match contro la Lazio in Coppa Italia Primavera.

I convocati di Cascione: Acampa, Altomare, Ambrosino, Baietti, Barba, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Marrazzo, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Sepe, Umile, Vergara, Virgilio.

Dai nostri inviati: Pasquale Giacometti e Matteo D’Angelo