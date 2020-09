Conte: “Guarderò Juventus-Napoli in TV. La Juve è forte ma tutti sottovalutano il Napoli. Nessuno la mette tra le favorite”

Antonio Conte, al termina del match vinto dall’Inter per 5-2 sul Benevento, ha commentato la goleada nerazzurra. Fra i tanti tempi, però, si è discusso anche del big match di domenica tra Juventus e Napoli. Ecco le parole del tecnico:

Sulla partita? “La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli interpreti, abbiamo la stessa idea di gioco dello scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che macina chilometri. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così”.

Juventus- Napoli? La guarderò in tv. La Juventus è una squadra di fenomeni ma molti stanno sottovalutando il Napoli. Sono un’ottima squadra, e ve lo dico in tempi non sospetti. Nessuno la inserisce tra le favorite, ma ha un organico forte e un bravissimo allenatore che metteranno in difficoltà tutti. Che vinca il migliore, come sempre”.