NAPOLI GENOA COVID – La notizia della positività al Coronavirus di 14 elementi del gruppo-squadra del Genoa, arrivata ieri sera, ha scosso il mondo del calcio. Qualora adesso anche gli elementi del Napoli risultino positivi al Covid, la Lega Calcio sarà ovviamente tenuta a prendere provvedimenti. Innanzitutto, come riporta l’edizione odierna del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, appunto la Lega A starebbe pensando di rinviare i match di Genoa-Torino e anche Juve-Napoli, anche se tutto dipenderà dall’esito dei tamponi dei calciatori del Napoli.

La testata ha tenuto a precisare, inoltre, che sarebbe comunque difficile incastrare la sfida nelle prossime settimane tenuto conto degli impegni europei delle due formazioni. Inoltre, la Lega avrebbe anche rispolverato l’idea di chiudere il campionato con la formula play-off (come possibile alternativa in caso di gare rinviate), ipotesi promossa spesso dal presidente della FIGC Gabriele Gravina in questi ultimi mesi.