NAPOLI GENOA COVID – Vista la positività di 14 elementi del gruppo squadra del Genoa al Coronavirus, segnalata nella serata di ieri, la SSC Napoli – allertata – ha subito avviato le procedure per eseguire i tamponi necessari a scoprire se i giocatori azzurri possano essere stati infettati durante la gara di domenica sera. Oggi i test, domani arriveranno gli esiti. Questo quanto scrive quest’oggi il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport:

“Tutti i tesserati dovranno sottoporsi al tampone per capire se i positivi del Genoa abbiano potuto infettare qualcuno di loro nel corso della partita disputata al San Paolo. Lo stesso Gattuso, per esempio, ha raggiunto gli spogliatoi abbracciato da Behrami. Il Napoli dovrà attendere almeno 24 ore prima di avere i risultati dei test che verranno fatti oggi pomeriggio. Giuntoli ha escluso che per la squadra e lo staff tecnico possa scattare la quarantena che, in questo caso, non è prevista dal protocollo. Soltanto dopo l’esito dei tamponi si deciderà il da farsi“.