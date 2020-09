INSIGNE INFORTUNIO – È ufficiale: Lorenzo Insigne salterà la trasferta di Torino contro la Juventus e non solo. Il capitano del Napoli oggi si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato domenica. Gli esami hanno riscontrato qualcosa in più di uno stiramento: si tratta infatti di una lesione di primo grado al bicipite femorale. Comunica il Napoli sui suoi canali ufficiali: “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro”.

Per lui si prospetta uno stop di circa un mese. Salterebbe così anche gli impegni dell’Italia in Nations League.

INSIGNE, INFORTUNIO IN NAPOLI-GENOA

Il Napoli riesce a vincere nella seconda giornata di campionato con ben 6 gol al Genoa. Nonostante l’ottima vittoria però Rino Gattuso dovrà fare fronte a due infortuni. Il primo è quello di Kostas Manolas che è uscito alla ripresa lasciando spazio a Nikola Maksimovic ma sopratutto quello di Lorenzo Insigne. Al 20′ del primo tempo nella gara contro il Grifone, il giocatore è dovuto uscire per infortunio. Al suo posto, Gattuso ha fatto entrare il macedone Eljif Elmas. Con l’uscita del giocatore ,applaudito dai pochi tifosi presenti, la fascia del capitano sarà affidata a Kalidou Koulibaly.

Insigne, Gattuso pensa alla sfida con la Juve

Gattuso si ritrova così con una perdita importante in vista della sfida di domenica contro la Juventus a Torino. Per Manolas potrebbe esserci un recupero molto più veloce mentre per Insigne non si conoscono ancora le tempistiche per il possibile recupero.

Non solo la Juventus, il Napoli dovrà affrontare anche un’altra sfida dopo la sosta per la nazionale, ossia contro l’Atalanta. Due match importanti per cui Gattuso spera di poter usufruire di tutti i propri uomini a disposizione.

Al ventesimo circa del primo tempo, Insigne si è improvvisamente accasciato al suolo, toccandosi dolorante la coscia. Non ha aspettato valutazioni, ma ha anzi chiesto immediatamente il cambio alla panchina di Gattuso. Elmas ne ha prontamente rilevato il ruolo a sinistra.