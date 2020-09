Damascelli: “Pirlo ha bisogno di consigli, Baronio non è adatto. Così contro il Napoli sono guai”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Tony Damascelli, Tuttosport:

“Fonseca ieri aveva già la valigia pronta, hanno giocato contro una Juventus orribile e in 10 ed a momenti perdeva pure. Andrei calmo con la ghigliottina, ma Pirlo deve capire che per crescere ha bisogno anche di consigli e lui non può avere Baronio. Ieri sera è stato ammonito Rabiot, era nervoso ed andava sostituito: qualcuno doveva dirglielo. ù

Insigne? Assenza importante a Torino, fa squadra e ti cambia le situazioni, ma la squadra ha un suo identikit. Dall’altra parte c’è una squadra che deve rileggersi, capire quali sono stati gli errori e scegliere una formula che sia definita. Osvaldo Bagnoli diceva: “Il terzino faccia il terzino, il mediano faccia il mediano ed il centravanti faccia il centravanti”, dobbiamo restituire la specificità del ruolo. Ci sono giocatori che fanno tutto, ma non bene.

Kulusevski? Sa giocare a pallone, quindi va fatto giocare a pallone. Fisicamente ben messo, sa giocare la palla, non facciamone subito un fuoriclasse, ma è destinato a scrivere delle cose importanti. Juventus-Napoli? Gattuso è un uomo di combattimento, a viso aperto. Non gioca con parole, né tattica, mi aspetto un Napoli vero, fresco, molto gattusiano, non superbo o presuntuoso come altre figure che si aggirano nel Napoli. Se va così, sono guai per la Juventus“.