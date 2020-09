INSIGNE INFORTUNIO– Il Napoli riesce a vincere nella seconda giornata di campionato con ben 6 gol al Genoa. Nonostante l’ottima vittoria però Rino Gattuso dovrà fare fronte a due infortuni. Il primo è quello di Kostas Manolas che è uscito alla ripresa lasciando spazio a Nikola Maksimovic ma sopratutto quello di Lorenzo Insigne. Al 20′ del primo tempo nella gara contro il Grifone, il giocatore è dovuto uscire per infortunio. Al suo posto, Gattuso ha fatto entrare il macedone Eljif Elmas. Con l’uscita del giocatore ,applaudito dai pochi tifosi presenti, la fascia del capitano sarà affidata a Kalidou Koulibaly.

Insigne infortunio, Gattuso pensa alla sfida con la Juve

Gattuso si ritrova così con una perdita importante in vista della sfida di domenica contro la Juventus a Torino. Per Manolas potrebbe esserci un recupero molto più veloce mentre per Insigne non si conoscono ancora le tempistiche per il possibile recupero. Non solo la Juventus, il Napoli dovrà affrontare anche un’altra sfida dopo la sosta per la nazionale, ossia contro l’Atalanta. Due match importanti per cui Gattuso spera di poter usufruire di tutti i propri uomini a disposizione.

AGGIORNAMENTO 20:30 SSC Napoli comunica che si tratta di un sospetto stiramento alla coscia sinistra. Il bollettino è arrivato attraverso un proprio tweet sul profilo ufficiale Twitter:

“Lorenzo Insigne sospetto stiramento alla coscia sinistra“

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 – Secondo quanto dichiarato da Calciomercato.it, Insigne, molto probabilmente, salterà la sfida con la Juventus. L’infortunio sembra essere più grave del previsto e per il giocatore azzurro si prospetta uno stop di circa 20-30 giorni. Per lui potrebbe esaltare anche la convocazione per la Nazionale con gli impegni previsti a metà ottobre.