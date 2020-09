Younes pubblica una foto, un utente gli chiede di smettere di rifiutare le offerte. L’attaccante replica: “Stop alle ca****e”

Botta e risposta sui social tra Younes e un utente. L’attaccante tedesco del Napoli, al centro delle chiacchiere di mercato, ha pubblicato nelle scorse ore una foto su Instagram.

Un utente ha commentato in maniera polemica: “Smettila di rifiutare le offerte“, in riferimento ad alcune destinazioni che l’ex Ajax avrebbe rifiutato di accettare. Non si è fatta attendere la risposta del calciatore, piuttosto piccata: “Stop alle ca****e“.

ECCO IL POST: