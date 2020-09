SERIE A – Pazza Inter, recupera due volte la Fiorentina e vince 4-3 nel finale

Gara fantastica a San Siro tra Inter e Fiorentina. La partita finisce 4-3 per i nerazzurri, bravi e capaci a recuperare 2 volte i viola.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con Kouamè, poi Lautaro e l’autorete di Ceccherini ribaltano il risultato. I viola non demordono e recuperano e superano nuovamente l’Inter con le reti di Castrovilli e Chiesa. All’87’ e all’89’, però, succede il miracolo per l’Inter di Conte: prima Lukaku su assist di Hakimi e poi D’Ambrosio su azione da calcio d’angolo, riescono a riacciuffare la partita e fissare il risultato sul definitivo 4-3.