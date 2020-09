SERIE A – Debutto da sogno per il Benevento: da 2-0 a 2-3 con la Samp! Bene anche la Lazio

Vittorie esterne negli anticipi delle 18 in questa seconda giornata in Serie A. In campo il Benevento (che non aveva giocato la prima partita, ndr) che espugna per 2-3 il campo della Sampdoria.

Eppure a partire forti erano stati gli uomini di Ranieri, passati in vantaggio con Quagliarella e poi in gol ancora con Colley. La squadra di Inzaghi poi si sveglia e ribalta la partita con la doppietta di Caldirola e poi con un gol di Letizia nel finale.

Vittoria anche per la Lazio che batte 0-2 il Cagliari alla Sardegna Arena con le reti di Lazzari e Immobile. Alle 15 vittoria esterna anche per l’Atalanta che ha battuto 2-4 il Torino.