Siparietto a SKY, i fratelli Inzaghi in collegamento: “Sapete cosa ha fatto nostro padre?”

Particolare siparietto ai microfoni di Sky Sport, dove al termine dei match Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento, sono stati intervistati i due tecnico vincenti: i fratelli Inzaghi.

Simone e Filippo si sono scambiati i reciproci complimenti, ma ciò che ha fatto sorridere è stata la risposta alla domanda “a casa vostra quale partita hanno visto mamma e papà?“.

Simone ha risposto: “In realtà davvero non saprei come hanno fatto, forse hanno visto Diretta Gol“. E a quel punto è intervenuto Filippo: “Sono riuscito a chiamare a casa, ho parlato con mio padre Giancarlo ma non ho capito niente. Piangeva a dirotto“. Di certo una bellissima storia quella dei fratelli Inzaghi, entrambi grandi calciatori e ora anche ottimi allenatori.