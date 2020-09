Tanto lavoro per il Napoli in sede di calciomercato, con le ultime notizie che riguardano soprattutto le cessioni. Il diktat della società è chiaro: senza cedere, non possono arrivare nuovi acquisti.

Ultime notizie Napoli, Malcuit rifiuta il Parma

Ecco perché il d.s. Giuntoli lavora per dismettere i calciatori in esubero, trovando non poche difficoltà. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, alcune operazioni sono state bloccate dalla riluttanza di alcuni calciatori ad accettare le destinazioni a loro prospettate. È il caso di Kevin Malcuit: il terzino francese ha infatti rifiutato il trasferimento al Parma.

Non solo, anche per Younes c’è da riscontrare lo stesso problema. L’esterno ex Ajax ha deciso di non accettare l’offerta del Verona. Infine Ounas, sul quale c’è l’interesse del Cagliari, avrebbe espresso il proprio gradimento verso la cessione in Premier League. Corsa contro il tempo per provare a cedere tutti questi calciatori che, ormai è chiaro, non fanno parte del progetto tecnico targato Rino Gattuso.