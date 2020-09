Torreira verso l’Atletico: l’Arsenal pensa a Jorginho

Lucas Torreria è vicino al passaggio dall’Arsenal all’Atletico Madrid. Pertanto i Gunners si sono messi alla ricerca di un nuovo playmaker davanti la difesa. Come riportato dai colleghi oltremanica di SkySports UK, l’interesse del club londinese è ricaduto su Jorginho, ex Napoli, oggi in forza al Chelsea. Frankie Lampard considera l’italobrasiliano un incedibile. In seguito all’enorme cifra spesa dai Blues in questa sessione di mercato, sarebbe impossibile per i londinesi sostituire adeguatamente Jorginho.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI