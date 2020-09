Napoli-Genoa, San Paolo aperto a 1000 tifosi: la società concederà i biglietti agli sponsor. De Luca favorevole all’apertura del 25% dello stadio

Riapre il San Paolo, almeno in parte. In occasione di Napoli-Genoa, saranno 1000 i tifosi presenti nell’impianto di Fuorigrotta. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea come i tagliandi verranno destinati agli ospiti degli sponsor della società, così come hanno fatto un po’ tutti i club italiani.

Intanto la vera novità riguarda il presidente De Luca, che ha condiviso in Conferenza Regioni-Stato il percorso per riaprire gli stadi al 25% della capienza a partire da ottobre.