Rai – Il Tottenham è interessato a Milik, ma deve cedere prima di acquistare. De Vecchi è a Londra per proporlo in Premier League

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e tra tante cose, ha parlato anche della situazione Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dal Napoli:

Milik? Anche qui dobbiamo fare delle spiegazioni. Il Tottenham è interessato ed è vero. Ieri sera è approdato a Londra Fabrizio De Vecchi, collaboratore di Pantak (agente del polacco, ndr) e un intermediario internazionale. Ha in agenda in queste 48 ore una serie di colloqui, non solo con il Tottenham, ma gli Spurs devono anche loro cedere, per prendere qualcuno.

Poi c’è il problema ingaggio. Milik ha rifiutato 4,5 milioni di euro dal Napoli e ha visto sfumare i 5 dalla Juve e i 4,5 più bonus dalla Roma. Quindi, il giocatore parte dai 5 milioni di euro e bisogna capire cosa succederà. Per quanto riguarda le altre squadre, ci saranno colloqui informali: De Vecchi proporrà Milik ad alcune squadre. A Londra ci sono anche le sedi di Manchester United e City, di rappresentanza, quindi si potrebbe parlare anche con loro lì.