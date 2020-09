Cm.it – Milik-Tottenham: filtra positivismo. Il prossimo incontro potrà essere decisivo

Il futuro di Arek Milik è lontano da Napoli. Dopo la trattativa saltata con la Roma, Milik è finito nel mirino del Tottenham. A riferirlo è Calciomercato.it, che parla di un interesse degli Spurs per il polacco oltre che per Milan Skriniar dell’Inter.

Nella giornata di oggi ci sarebbe stata una riunione a Milano e l’esito sarebbe stato positivo. Le parti si dovranno, però, rincontrare per stabilire i dettagli della trattativa. Ci sarà poi anche un incontro con il tecnico José Mourinho per poter discutere sul giocatore e sulla sua importanza nel progetto. L’agente del calciatore, David Pantak, è in patria ma si rimetterà in viaggio per poter concludere l’affare quanto prima.