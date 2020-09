Primavera, Cascione: “L’obiettivo è la promozione, il Napoli va portato dove merita! Serviranno fame ed equilibrio, saremo la squadra da battere” (VIDEO)

Dopo la schiacciante vittoria per 4-0 nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Primavera del Napoli ai danni dell’Ascoli, il tecnico degli azzurrini Emmanuel Cascione ha rilasciato una corposa e interessante intervista. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli.it:

“Forma fisica smagliante prevedibile? Cosa può essere migliorato? Abbiamo lavorato bene in preparazione, i ragazzi erano in forma. Ovviamente la stanchezza si è fatta sentire gli ultimi dieci minuti, alcuni ragazzi ho dovuto cambiarli prima. Per quanto riguarda il gioco, i ragazzi hanno subito capito i movimenti, ma si può sempre migliorare. Abbiamo cercato troppo spesso e con frenesia la profondità, ma c’è tempo di migliorare. Il risultato non deve ingannare, la stagione è ancora lunga”.

“Quali sono gli obiettivi? L’obiettivo è scontato, una società gloriosa come questa deve tornare dove gli spetta. C’è bisogno di cattiveria e di fame, perché è la fame che fa la differenza, bisogna mettere questi colori dove meritano”.

“Che Napoli dobbiamo aspettarci? Ci vogliono tante componenti. Non basta solo il bel gioco o la condizione fisica. L’importante è mantenere i piedi per terra e l’equilibrio, solo così si vincono i campionati. Sarà importante avere a disposizione tutti i calciatori, non solo gli undici”.

“Colpi di mercato in vista? Non ho alcuna richiesta in particolare. Il direttore ha tanta esperienza e vediamo il calcio allo stesso modo, non c’è bisogno di spingere per un calciatore in particolare. In questo momento comunque penso ai ragazzi che ho, che hanno fatto molto bene e si sono sacrificati tantissimo”.

“Che tipo di campionato sarà? Aldilà del livello delle rose, tutte le squadre che giocheranno contro il Napoli avranno un altro tipo di atteggiamento. Perciò servirà avere equilibrio e superare i momenti di difficoltà che arrivano per tutte le squadre. Il mio obiettivo è quello di trasmettere questo tipo di mentalità ai ragazzi e superare questo tipo di momenti”.

ECCO IL VIDEO: