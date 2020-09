Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, è intervenuto il portiere del Napoli, David Ospina. L’estremo difensore colombiano ha parlato di moduli e difensori, del prossimo match con il Genoa e del suo rapporto con Alex Meret. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sempre importante partire con una vittoria. Ti da più fiducia per continuare e fare meglio. Penso che abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto una grande preparazione. Abbiamo lavorato sul 4-3-3 per poi passare a partita in corso al 4-3-2-1. Abbiamo i giocatori per fare un grande campionato. Osimhen è un ragazzo tranquillissimo, che vuole dare tanto al Napoli e lo sta dimostrando, importantissimo avere un giocatore come lui“.

“Avere difensori come Koulibaly e Manolas è importantissimo. Primo clean sheet, noi dietro lavoriamo per quello, per mantenere la porta inviolata. Vogliamo sempre avere una mentalità vincente, stiamo facendo bene ma dobbiamo essere convinti di poter lottare per vincere il campionato, abbiamo i giocatori per farlo. Lavoriamo step by step, partita per partita, stiamo lavorando bene, con grandi giocatori e un grande allenatore. Il primo obiettivo è tornare in Champions League, ma vogliamo lottare anche per il campionato, ci sono molte squadre forti ma dobbiamo scendere in campo sempre convinti e penso che così si può lottare per grandi obiettivi. Non pensiamo alla Juve, c’è prima il Genoa e stiamo preparando questa partita importante, loro hanno cominciato molto bene”.

“Tutte le vittorie portano altre vittorie. Dobbiamo preparare la prossima partita bene e dare tutto per prendere i tre punti. Ho un grandissimo rapporto con Cuadrado, sta facendo molto bene in Italia e ne sono contento, è un bravo ragazzo. Mi piace tantissimo Napoli, la mia famiglia e i miei bambini stanno bene, mi sento come in Colombia. Ho un grande amicizia con Alex Meret, io sono sempre disponibile per aiutarlo con la mia esperienza, c’è un grande talento”.