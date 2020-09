GdS – I cinque punti per il Napoli da scudetto: cosa manca agli azzurri

La prima giornata di campionato ha mostrato un Napoli di alto livello – almeno nella ripresa – al cospetto di un Parma rimaneggiato, ma che comunque lo scorso anno era stata tra le formazioni dal rendimento più alto in Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione in casa azzurra, stabilendo cinque punti che potrebbero rendere quella di Gattuso una squadra in grado di puntare allo scudetto. Ecco quanto evidenziato:

“I primi ‘se’ riguardano lo stesso Napoli. Per stare lì, nelle prime tre posizioni, Osimhen dovrebbe confermare tutto il buono annunciato. Koulibaly dovrebbe restare, perché senza di lui non è una difesa da Champions. E magari Ghoulam tornare il vero Ghoulam. Milik non dovrebbe essere un peso, un’ombra minacciosa: a questo punto bisognerebbe cercare di recuperarlo. Se poi nel mercato arrivasse un vero incontrista, alla Allan per intenderci, allora la rosa sarebbe abbondante e completa”.