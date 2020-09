CdS – Novità Napoli, uno tra Ounas e Younes potrebbe restare per completare la batteria degli esterni

Continua a lavorare in sede di calciomercato il Napoli, con il d.s. Giuntoli alle prese con le cessioni di alcuni calciatori considerati in esubero. Tra questi ci sono anche Amin Younes e Adam Ounas.

Per il tedesco è spuntato nelle scorse ore l’interesse del Verona, mentre per l’algerino si sta facendo importante il pressing del Cagliari. Eppure al momento pare tutto bloccato. Infatti, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe l’esigenza di inserire un altro esterno in organico. Qualora non dovesse arrivare dal mercato l’intenzione sarebbe quella di trattenere proprio uno tra Younes e Ounas.