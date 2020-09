Per Milik si apre la pista Tottenham: oggi incontro in sede con l’intermediario. Spunta anche l’ipotesi Atletico Madrid

Continui cambi di fronte in merito alla possibile cessione di Arek Milik. L’attaccante del Napoli, saltato il trasferimento alla Roma, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Tottenham è una delle società interessate e proprio in giornata sono attesi sviluppi.

Milik, oggi incontro nella sede del Tottenham

Infatti, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’intermediario Fabrizio De Vecchi, che si stava occupando con l’agente del polacco (David Pantak, ndr) del trasferimento, oggi sarà a Londra per un incontro nella sede degli Spurs.

Il Napoli pare intenzionato anche a rinegoziare i 25 milioni che la Roma era disposta a mettere sul tavolo. Lo stesso Milik è rimasto scottato e sarebbe pronto ad ascoltare anche offerte più basse in termini di ingaggio, rispetto ai 4,5 milioni annui che gli garantivano i giallorossi.

Spunta anche l’ipotesi Atletico Madrid

Intanto – come si legge dall’edizione odierna de Il Mattino – non si esclude anche coinvolgimento da parte dell’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno acquistato Luis Suarez ma, in caso di cessione di Diego Costa, potrebbero tornare sul mercato per ricercare proprio un attaccante dalle caratteristiche di Milik, o anche dello stesso Dzeko.