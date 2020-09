Lozano divide la critica: “Poco spazio e viene preso a calci”, in Messico convinti che non sia adatto al calcio italiano

La seconda stagione di Hirving Lozano al Napoli è cominciata nel migliore dei modi. Ottima prestazione contro il Parma e gli elogi da parte di critica e soprattutto del tecnico, Rino Gattuso.

Nonostante l’ottimo impatto avuto dal Chucky, non tutti i tifosi lo ritengono adatto al campionato italiano. In particolare i fan messicani, che spesso invadono i social con video e commenti, ritengono Lozano poco adatto al campionato italiano.

“Avrà poco spazio in profondità, quasi tutte le squadre in Serie A si chiudono in difesa e lo metteranno in difficoltà“, “Appena supera un avversario in dribbling viene buttato giù a calci“. Questi sono solo alcuni degli esempi dei messaggi che arrivano sui social all’hashtag #Lozano. In Messico, evidentemente non tutti i tifosi, si aspettavano un impatto diverso con il nostro calcio o un trasferimento in un altro campionato.