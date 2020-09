CdS – Possibile sorpresa internazionale per Llorente! Machach verso l’Olanda

In casa Napoli si cerca di fare cassa, svariati sono i giocatori in uscita , per i quali il direttore sportivo Giuntoli sta cercando un’occupazione. Tra gli uscenti ci sono Fernando Llorente e Zinedine Machach, del loro futuro ha parlato il Corriere dello Sport. Llorente sente il profumo di una nuova esperienza internazionale, per Machach si sonda una pista olandese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Llorente ha un’età, un costo ma anche un respiro internazionale che potrebbe regalargli qualche sorpresa; e Machach si è ritrovato, con il proprio management, a verificare la fattibilità di un’esperienza in Olanda”.