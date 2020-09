Torino, calciatore positivo al Covid-19. Il club annuncia: “Non ha fatto parte della trasferta di Firenze”

In casa Torino ancora un caso Covid. Dopo i due calciatori colpiti durante la preparazione e un membro dello staff, nei granata ancora problemi riguardanti il Coronavirus.

Infatti, un calciatore dei piemontesi, è risultato positivo nelle ultime ore, nella settimana che porta la squadra di Giampaolo alla delicata sfida contro l’Atalanta.

Dopo l’annullamento della doppia seduta di oggi, il club torinese ha annunciato, tramite il sito ufficiale, che il giocatore in questione non ha fatto parte della trasferta di Firenze nello scorso weekend:

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”.