The Telegraph – Il PSG supera tutti: offerta da 75 milioni di sterline al Napoli per Koulibaly!

Una vera e propria bomba quella che arriva dall’Inghilterra. Il PSG avrebbe presentato un’offerta importantissima al Napoli per l’acquisto di Kalidou Koulibaly.

A scriverlo è l’autorevole quotidiano The Telegraph, che rivela come il club francese abbia avanzato una proposta fa 75 milioni di sterline (circa 82 milioni di euro, ndr) per il senegalese.

Una cifra che supera di gran lunga l’offerta del Manchester City e che farebbe sorridere De Laurentiis, che a questo punto verrebbe accontentato dal punto di vista economico per la cessione del proprio calciatore.