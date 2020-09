Quotidiani pazzi di Osimhen: “Uno spettacolo vederlo trascinare dietro gli avversari”

Il tabellino recita zero reti e zero assist, ma solo chi ha davvero visto Parma-Napoli ha potuto percepire l’impatto di Victor Osimhen sulla gara. Con il riferimento in avanti il Napoli è cambiato, ha creato spazi, trovato la profondità, s’è messo in mostra per qualche giocata e qualche strappo. E i quotidiani, nella rassegna stampa di oggi, già lo esaltano.

La Gazzetta dello Sport, per citarne uno, scrive: “Entra e spacca la partita. Uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari. Di lui non si può fare a meno”, accompagnando tutto con un 7.5 in pagella. Particolare anche il commento su Repubblica, dove si legge: “Sono subito iniziati i fuochi di artificio un attaccante esplosivo e allo stesso tempo intelligente“.