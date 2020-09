AGGIORNAMENTO 17.29 – Fabrizio Romano, esperto di mercato SKY, lancia un altro aggiornamento sull’intreccio Suarez-Morata che coinvolge anche Milik e Dzeko. Su Twitter scrive:

Álvaro Morata alla Juventus, ci siamo! Domani sarà a Torino per le visite mediche e per firmare il contratto. Accordo totale raggiunto con l’Atléti [che ingaggia Suarez in sostituzione] dopo che l’accordo con Dzeko è stato bloccato di 2 giorni a causa di Milik

13.57 – Il collega SKY, Fabrizio Romano, ha sganciato quella che in gergo viene definita come “bomba di mercato”.

Su Twitter, l’esperto di calciomercato ha annunciato che Luis Suarez ha accettato in questi giorni la corte dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone ed è pronto a rescindere il contratto con il Barcellona, liberandosi così a parametro zero.

L’operazione Suarez-Atletico, potrebbe così sbloccare la trattativa di Morata alla Juventus. Così facendo, Edin Dzeko resterebbe alla Roma e ci sarebbe poi il nodo Arek Milik da sciogliere: c’è il sentore che potrebbe saltare tutto.