Canale 21, Zazzaroni assente a ‘Il Bello del Calcio’: “Mi prendo un anno sabbatico, sarò a Tiki Taka con Chiambretti”

Novità in conduzione a “Il Bello del Calcio”, trasmissione di punta nel lunedì sera di Canale 21. Il giornalista Ivan Zazzaroni non farà parte del programma per questa stagione.

È lo stesso Zazzaroni, con un video messaggio, a spiegare la sua decisione: “Mi prendo un anno sabbatico, quest’anno sarò ospite a Tiki Taka su Italia 1 con Piero Chiambretti. Potrei tornare il prossimo anno, ma resto legatissimo a questo programma e alla città di Napoli“.