SKY – Trattativa bloccata per la cessione di Koulibaly, nessun assalto a Boga

Ha annullato totalmente Cornelius e Inglese, ha preso le redini della difesa un po’ come ai vecchi tempi. Potrebbe salutare presto, ma Kalidou Koulibaly resterebbe comunque un elemento valido. Non s’è impuntato, non s’è fatto impensierire: ha solo giocato, e bene.

E il mercato, che è una girandola, potrebbe anche trattenerlo a Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato della situazione ai micorofoni dell’emittente satellitare.

A pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Cagliari, infatti, dice: “De Zerbi può stare tranquillo, non ci sarà nessun assalto per ora del Napoli su Boga. Potrebbe succedere se vendesse Koulibaly, ma la trattativa al momento è bloccata“. Con il Manchester City, infatti, il punto di incontro – anche per i rapporti negativi tra le due società – non si trova.