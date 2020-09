Mentre Aurelio De Laurentiis è ancora in isolamento domiciliare a Roma, il Napoli si è sottoposto un’altra volta al giro di tamponi per il Covid-19. Ancora una volta, come nelle ultime precedenti due tornate, nessun elemento tra i calciatori e lo staff è risultato positivo.

“Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19”, comunica il Napoli su Twitter.

Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19.



💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 19, 2020