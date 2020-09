Ufficiale – Il Napoli cede D’Ignazio in Serie C

La missione di cedere calciatori in esubero, da parte del Napoli, sta andando avanti. Non solo big, come Milik alla Roma, ma anche giovani che non sono nel progetto tecnico della società partenopea.

Infatti, è ufficiale, il passaggio di Luigi D’Ignazio alla Turris, squadra che militerà nella Serie C. Il classe 1998, terzino mancino, cresciuto nel settore giovanile partenopeo, lo scorso anno ha giocato in prestito alla Carrarese, ma ha vestito anche altre maglie: Sambenedettese, Cavese e Bari.