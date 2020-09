Milik in partenza per la Svizzera! Il polacco svolgerà lì una parte delle visite mediche

Arek Milik sta per lasciare definitivamente il Vesuvio per sposare il progetto Roma. Il polacco questa mattina alle 9,30, infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di Roma24 è partito con un volo privato per svolgere in Svizzera la prima parte di test medici con la Roma con dei controlli accurati alle ginocchia.

Il giocatore sarà accompagnato alle visite dal suo procuratore Pantak. Nel frattempo l’intermediario De Vecchi resterà a Roma a sbrigare gli ultimi passaggi con Chiavelli, l’uomo dei conti e dei contratti del Napoli.