L’annuncio del Min. Spadafora: “Gli eventi sportivi riaprono al pubblico, saranno ammesse mille persone”

Importante svolta per gli eventi sportivi in Italia. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato all’Ansa che anche il pubblico sarà ammesso agli eventi sportivi. Si partirà già dalle semifinali degli Internazionali di tennis di Roma, in programma sabato al Foro Italico, saranno ammesse 1000 persone. Numero che varrà anche per tutti gli altri eventi all’aperto.

“Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere”.

I biglietti saranno dunque nominativi e, ovviamente, andranno rispettate tutte le norme di sicurezza, dal distanziamento all’uso dei dispositivi di protezione individuale.